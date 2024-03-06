Богичевич объяснил, почему в «Автодоре» не испытывают давления из-за победной серии

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА, который состоится сегодня, 6 марта.

«Мы рады продолжению нашей победной серии, команда находится в отличном расположении духа. Мы не чувствуем давления в связи с этим благодаря нашему серьёзному подходу к делу.

Конечно, на втором этапе все команды, в том числе и мы, находятся под определённым давлением, так как сражаются за выход в стадию плей-ин. Мы делаем всё от нас зависящее. Будем стараться продолжать в том же духе и становиться лучше и лучше.

Времени на подготовку было немного, но команды и так хорошо знают друг друга. Мы сделали коррективы, отсмотрели и проанализировали последние матчи наших соперников, чтобы понять, в каких моментах они были хороши, а в каких — не очень. Рассчитываю, что мы подойдём к игре с должной энергией и страстью. Игра будет физически сложной.

Считаю МБА хорошей командой. Они играют в быстрый и агрессивный баскетбол. Нам необходимо должным образом ответить на их стиль игры. У наших соперников опытный состав, а также серьёзный тренер, который умело пользуется сильными сторонами своих игроков.

Мы уважаем команду МБА — это один из самых опасных соперников в нашей группе. Но, думаю, мы сможем найти правильные решения, которые приведут к хорошей игре», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».