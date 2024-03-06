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Центровой МБА Минченко: всем нужны победы в борьбе за плей-ин, каждый матч — на вес золота

Центровой МБА Минченко: всем нужны победы в борьбе за плей-ин, каждый матч — на вес золота
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Центровой московской МБА Евгений Минченко поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится сегодня, 6 марта.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сейчас все команды находятся примерно в одинаковом положении — всем нужны победы в борьбе за плей-ин, так что каждый матч на вес золота. Мы стараемся после каждой игры разбирать свои ошибки и больше их не повторять.

После встречи с «Автодором» нас ждёт серия выездов, так что очень хочется перед расставанием с нашими болельщиками порадовать их победой. Надеемся, все мы [сегодня] поедем домой после игры в отличном настроении!» — приводит слова Минченко официальный сайт МБА.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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