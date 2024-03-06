Центровой МБА Минченко: всем нужны победы в борьбе за плей-ин, каждый матч — на вес золота

Центровой московской МБА Евгений Минченко поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится сегодня, 6 марта.

«Сейчас все команды находятся примерно в одинаковом положении — всем нужны победы в борьбе за плей-ин, так что каждый матч на вес золота. Мы стараемся после каждой игры разбирать свои ошибки и больше их не повторять.

После встречи с «Автодором» нас ждёт серия выездов, так что очень хочется перед расставанием с нашими болельщиками порадовать их победой. Надеемся, все мы [сегодня] поедем домой после игры в отличном настроении!» — приводит слова Минченко официальный сайт МБА.