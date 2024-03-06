Дрэймонд Грин: я в жизни и я на площадке — два разных человека

Тяжёлый форвард, один из лидеров команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу своего поведения на площадке и за её пределами.

«Я знаю, что, наверное, звучит безумно, когда я говорю с вами так, будто у меня есть альтер-эго или что-то в этом роде, но когда я соревнуюсь на площадке, когда я делаю свою работу, это не тот человек, с которым вы будете иметь дело ежедневно. Я в жизни и я на площадке — два разных человека. И меня это полностью устраивает», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Грина дважды дисквалифицировали в этом сезоне. Сначала он был отстранён на пять игр за удушающий захват Руди Гобера, а второй раз — за удар Юсуфа Нуркича. Дрэймонд был возвращён в состав после 12 игр дисквалификации.