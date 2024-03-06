Эй Смит назвал действующих игроков НБА, заслуживающих статую в свою честь

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит составил список, в котором назвал действующих игроков НБА, заслуживающих статую в свою честь.

Журналист составил топ-5:

1. Стефен Карри в «Голден Стэйт Уорриорз».

2. Леброн Джеймс в «Кливленд Кавальерс».

3. Леброн Джеймс в «Майами Хит».

4. Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин в «Голден Стэйт Уорриорз».

5. Яннис Адетокунбо в «Милуоки Бакс».

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас высказал мнение о том, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не заслуживает статуи в Лос-Анджелесе.