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Видеообзор матча МБА — «Автодор» в Единой лиге

Видеообзор матча МБА — «Автодор» в Единой лиге
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Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московская МБА встречалась с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 84:63.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий МБА Даниил Касаткин, который набрал 22 очка. В составе «Автодора» отметился атакующий защитник Малик Ньюмэн, набравший 19 очков.

На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе Б второго этапа регулярного чемпионата. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке турнирной таблицы.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
63 : 84
Автодор
Саратов
МБА: Касаткин - 22, Хоменко - 10, Лопатин - 9, Воронов - 8, Минченко - 5, Трушкин - 4, Барашков - 2, Валиев - 2, Личутин - 1, Исмаилов, Голдырев, Якушин
Автодор: Ньюмэн - 19, Хэммондс - 16, Мавра - 15, Фридзон - 10, Гаррет - 8, Торнвелл - 7, Беслач - 6, Фёдоров - 2, Халдеев - 1, Пранаускис, Наумов, Петенев
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