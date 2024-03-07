Видеообзор матча МБА — «Автодор» в Единой лиге

Вчера, 6 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московская МБА встречалась с саратовским «Автодором».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 84:63.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий МБА Даниил Касаткин, который набрал 22 очка. В составе «Автодора» отметился атакующий защитник Малик Ньюмэн, набравший 19 очков.

На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе Б второго этапа регулярного чемпионата. В свою очередь, МБА расположилась на шестой строчке турнирной таблицы.