«У нас колоссальный потенциал». Вергун — об «Уралмаше» после победы над «Самарой»

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (89:83) из одноимённого города.

«Поздравляю команду и город с победой. Это была важная игра, прежде всего с психологической точки зрения. Если мы в состоянии победить «Самару» при том, что проиграли подбор 41-17, то я считаю, что у нас колоссальный потенциал.

Надо понимать, что мы не можем делать столько подарков сопернику и давать ему шансы вернуться в игру. У нас 15 потерь, две из которых получились в последние 10 секунд игры. Я верю, что мы с этим справимся. У нас достаточно квалифицированных игроков, которые сегодня доказали, что они могут довести игру до конца», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Уралмаша».

Самым результативным встречи стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер, который набрал 21 очко. В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал американец Джастин Роберсон.

На данный момент «Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата. Вергун в декабре прошлого года присоединился к клубу из Екатеринбурга. Команда под руководством Ростислава победила в семи матчах кряду в Единой лиге.