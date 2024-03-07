Скип Бэйлесс потроллил Леброна Джеймса после поражения в матче с «Сакраменто»

Известный американский журналист Скип Бэйлесс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поиронизировал по поводу событий в матче между «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я только что наблюдал за удивительным развитием событий. В конце первой четверти «Лейкерс» выигрывали у «Кингз» 19 очков. Теперь, в перерыве, «Лейкерс» проигрывают 72:59. Дома они уступили со счётом 54:20! «Кингз» — это отец Короля», — написал Бэйлесс в социальной сети.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск на «Крипто.ком Арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 130:120 одержали гости.

После 61 игры регулярного чемпионата «Сакраменто» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 35 побед и 26 поражений. «Озёрники» идут 10-ми — 34 победы, 30 поражений.