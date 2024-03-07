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Эртугрул Эрдоган назвал причину поражения «Руны» в матче с «Нижним Новгородом»

Эртугрул Эрдоган назвал причину поражения «Руны» в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган дал комментарий о матче с «Нижним Новгородом» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19).

«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с победой. По большому счёту вы сегодня посмотрели два совершенно разных матча – в первой и во второй половине. После большого перерыва соперник оказал нам физическое сопротивление, и мы не смогли ответить тем же. В этом причина нашего поражения», — приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Руна» на домашней площадке сыграет с саратовским «Автодором». Матч состоится 14 марта и начнётся в 20:00 мск.

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