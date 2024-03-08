Владимир Гомельский оценил игру новичка ЦСКА Оливье Хэнлана

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал выступление 31-летнего канадского защитника Оливье Хэнлана в составе ЦСКА. Оливье недавно присоединился к армейцам и провёл к настоящему моменту один матч в статусе игрока московской команды. Во время игры с УНИКСом (78:84) он набрал шесть очков, проведя на паркете 18 с половиной минут.

«Хэнлан произвёл хорошее впечатление — стабильный дальний бросок, высокая индивидуальная техника, быстрые руки в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Хэнлан начинал сезон в составе «Варезе» и был лучшим в итальянской лиге по результативности — 18,7 очка.

Ранее Гомельский поделился мнением о шансах разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича заиграть в НБА.