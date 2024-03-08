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66 очков Дерозана и Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт»

66 очков Дерозана и Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 8 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Чикаго Буллз». Гости одержали победу со счётом 125:122.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан. На его счету 33 очка, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде центровой Никола Вучевич отметился 33 очками, 11 подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 25 очков, совершил один подбор и отдал две передачи. Жонатан Куминга отметился 19 очками, 10 подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Куминга - 19, Пол - 15, Карри - 15, Подзиемски - 11, Грин - 11, Муди - 10, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II, Луни, Сантос, Шарич, Киньонес
Чикаго Буллз: Вучевич - 33, Дерозан - 33, Уайт - 20, Досунму - 14, Картер - 10, Битим - 6, Карузо - 5, Филлипс - 3, Драммонд - 1, Крэйг, Терри, Тэйлор
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