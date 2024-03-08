66 очков Дерозана и Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт»

Сегодня, 8 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Чикаго Буллз». Гости одержали победу со счётом 125:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан. На его счету 33 очка, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде центровой Никола Вучевич отметился 33 очками, 11 подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 25 очков, совершил один подбор и отдал две передачи. Жонатан Куминга отметился 19 очками, 10 подборами и двумя передачами.