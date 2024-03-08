Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Руна» в Единой лиге

Вчера, 7 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» встречался с московской «Руной».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 87:82.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник нижегородцев Евгений Бабурин, который набрал 19 очков за 31 минуту на паркете.

Напомним, «Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице группы «Б» с девятью победами при 21 поражении в регулярном чемпионате Единой лиги. «Руна» же расположилась на четвёртой строчке.