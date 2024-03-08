Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Руна» в Единой лиге

Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Руна» в Единой лиге
Комментарии

Вчера, 7 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» встречался с московской «Руной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева паркета со счётом 87:82.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник нижегородцев Евгений Бабурин, который набрал 19 очков за 31 минуту на паркете.

Напомним, «Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице группы «Б» с девятью победами при 21 поражении в регулярном чемпионате Единой лиги. «Руна» же расположилась на четвёртой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
87 : 82
Руна
Москва
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 19, Воронцевич - 17, Ганькевич - 16, Стребков - 12, Близнюк - 10, Беленицкий - 5, Смит - 4, Чадов - 4, Ивлев, Понкрашов, Гафуров, Зоткин
Руна: Морган - 16, Иванович - 16, Хилл - 15, Тайус - 12, Попов - 10, Сопин - 6, Раданов - 5, Комиссаров - 2, Савин, Походяев, Самойленко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android