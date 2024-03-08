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Врач «Пармы» оценил повреждение глаза Ричарда Соломона, полученное в матче с «Зенитом»

Врач «Пармы» оценил повреждение глаза Ричарда Соломона, полученное в матче с «Зенитом»
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Врач баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин оценил повреждение одного из лидеров команды Ричарда Соломона, которое он получил в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«У Ричарда лёгкое повреждение правого глаза. Появился кровоподтёк в области верхнего века. Нарушений зрения нет, общее состояние удовлетворительное, а настроение боевое. Он будет проводить полноценные тренировки в основной группе, ждём его выхода на паркет 9 марта», – приводит слова Буторина пресс-служба «Пармы».

Напомним, матч проходил в группе «А» регулярного чемпионата Единой лиги и завершился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 83:73.

Центровой Соломон провёл на паркете 27 минут и отметился 12 заброшенными очками. «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице группы «А», отставая от краснодарского «Локомотива-Кубань», который находится на четвёртой строчке, на три очка.

Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 19, Брайс - 17, Риз - 13, Соломон - 12, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Зенит: Карасёв - 18, Курич - 16, Эртель - 15, Дублевич - 7, Морман - 7, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Вольхин - 4, Жбанов - 4, Захаров, Клименко, Зубков
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