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Врач «Пармы» оценил повреждение глаза Ричарда Соломона, полученное в матче с «Зенитом»

Врач баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин оценил повреждение одного из лидеров команды Ричарда Соломона, которое он получил в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«У Ричарда лёгкое повреждение правого глаза. Появился кровоподтёк в области верхнего века. Нарушений зрения нет, общее состояние удовлетворительное, а настроение боевое. Он будет проводить полноценные тренировки в основной группе, ждём его выхода на паркет 9 марта», – приводит слова Буторина пресс-служба «Пармы».

Напомним, матч проходил в группе «А» регулярного чемпионата Единой лиги и завершился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 83:73.

Центровой Соломон провёл на паркете 27 минут и отметился 12 заброшенными очками. «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице группы «А», отставая от краснодарского «Локомотива-Кубань», который находится на четвёртой строчке, на три очка.