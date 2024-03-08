Джейсон Тейтум прокомментировал неудачный для себя матч с «Денвером» в НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал свою неудачную игру с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс» в рамках регулярного чемпионата.

«Я не пытаюсь сделать так, чтобы вся игра кружилась вокруг меня… Мы говорим об уважении пространства и понимании хода игры. Я не собираюсь перехватывать игру и делать так, чтобы в ней был только я, а это игра по национальному телевидению. Так что, если мне придётся быть в углу, если мне придётся время от времени быть на второстепенных ролях, пусть будет так», – сказал Тейтум на пресс-конференции после матча с «Денвером».

Напомним, «Денвер» победил «Бостон» со счётом 115:109. Американский форвард Тейтум набрал 15 очков. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал атакующий защитник Джейлен Браун, который завершил встречу с 41 очком в активе.