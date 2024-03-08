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Джейсон Тейтум прокомментировал неудачный для себя матч с «Денвером» в НБА

Джейсон Тейтум прокомментировал неудачный для себя матч с «Денвером» в НБА
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал свою неудачную игру с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс» в рамках регулярного чемпионата.

«Я не пытаюсь сделать так, чтобы вся игра кружилась вокруг меня… Мы говорим об уважении пространства и понимании хода игры. Я не собираюсь перехватывать игру и делать так, чтобы в ней был только я, а это игра по национальному телевидению. Так что, если мне придётся быть в углу, если мне придётся время от времени быть на второстепенных ролях, пусть будет так», – сказал Тейтум на пресс-конференции после матча с «Денвером».

Напомним, «Денвер» победил «Бостон» со счётом 115:109. Американский форвард Тейтум набрал 15 очков. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал атакующий защитник Джейлен Браун, который завершил встречу с 41 очком в активе.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 19, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 11, Уотсон - 11, Портер - 9, Браун - 7, Джексон - 4, Ннаджи - 4, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Пикетт, Хафф
Бостон Селтикс: Браун - 41, Порзингис - 24, Тейтум - 15, Холидэй - 12, Уайт - 7, Хозер - 6, Тиллман - 2, Хорфорд - 2, Притчард, Бриссетт, Корнет, Спрингер, Михайлюк
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