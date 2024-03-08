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Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА

Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с лидером Восточной конференции «Бостон Селтикс», который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, установил уникальное достижение.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 19, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 11, Уотсон - 11, Портер - 9, Браун - 7, Джексон - 4, Ннаджи - 4, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Пикетт, Хафф
Бостон Селтикс: Браун - 41, Порзингис - 24, Тейтум - 15, Холидэй - 12, Уайт - 7, Хозер - 6, Тиллман - 2, Хорфорд - 2, Притчард, Бриссетт, Корнет, Спрингер, Михайлюк

Центровой набрал 32 очка, сделал 12 подборов и 11 результативных передач, при этом не допустил ни одной потери в матче. Это его седьмой трипл-дабл в карьере без потерь – наибольший показатель в истории НБА.

Напомним, «Денвер» победил «Бостон» со счётом 115:109. На данный момент клуб из Колорадо занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 20 поражениях, уступая лишь «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесоте Тимбервулвз».

«Денвер» – действующий чемпион НБА, а Йокич стал самым ценным игроком финальной серии с «Майами Хит» (4-1).

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