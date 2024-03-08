Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с лидером Восточной конференции «Бостон Селтикс», который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, установил уникальное достижение.

Центровой набрал 32 очка, сделал 12 подборов и 11 результативных передач, при этом не допустил ни одной потери в матче. Это его седьмой трипл-дабл в карьере без потерь – наибольший показатель в истории НБА.

Напомним, «Денвер» победил «Бостон» со счётом 115:109. На данный момент клуб из Колорадо занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 20 поражениях, уступая лишь «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесоте Тимбервулвз».

«Денвер» – действующий чемпион НБА, а Йокич стал самым ценным игроком финальной серии с «Майами Хит» (4-1).