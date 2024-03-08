Форвард УНИКСа Стуленков — о предстоящем матче с «Пармой»: планируем биться

Тяжёлый форвард команды УНИКС Александр Стуленков рассказал о настрое на предстоящую игру с пермской «Пармой» и заодно поздравил женщин с праздником.

«После победы над ЦСКА у нас отличное настроение, все ребята стараются и выкладываются на тренировках по максимуму. «Парма» – очень хорошая и высококлассная команда, не раз доказавшая в этом сезоне, что с ними необходимо считаться. Они обыграли таких грандов, как ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Поэтому планируем биться, следовать тренерским установкам в защите и нападении, а также контролировать подбор. Наша задача – вернуться в Казань с победой и закрепиться на вершине турнирной таблицы. Отдельно от лица команды поздравляю всех женщин с 8 марта! Мы постараемся выиграть этот матч для вас!» — сказал Стуленков пресс-службе клуба.

Матч состоится 9 марта в Перми. В предыдущей встрече казанский клуб одержал победу (84:78) над московским ЦСКА и упрочил лидерство в группе А. «Парма» располагается на пятой строчке. Прошлый матч пермская команда проиграла «Зениту» со счётом 73:83.