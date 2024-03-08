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«В этом сезоне очень большая конкуренция». Щербенёв — о серии поражений ЦСКА

«В этом сезоне очень большая конкуренция». Щербенёв — о серии поражений ЦСКА
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Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв перед игрой с ЦСКА высказался о четырёхматчевой серии поражений московских армейцев и настрое на будущего соперника.

«Я удивлён. Немного неожиданно, что ЦСКА впервые в истории лиги проиграл четыре раза подряд. Во всех матчах армейцы уступили в концовках, где им немножко не хватило удачи. Но этот момент ещё раз подчеркивает, что в этом году у нас очень высокий уровень конкуренции. Поэтому даже такая сильная команда, как ЦСКА, может проиграть четыре раза [кряду].

Что нужно сделать для победы? Навязывать жёсткий баскетбол, концентрироваться на защите. А дальше играть в быстром переходе, бежать, атаковать и брать молодостью и энтузиазмом. Нужно играть с умом: соперник очень серьёзный, у них собрались опытные игроки и тренер, которые будут наказывать за любую ошибку. Поэтому мы максимально сфокусированы выходить и сражаться, драться за победу. Будет очень серьёзная борьба» — сказал Щербенёв в интервью «Матч ТВ».

Матч между «Локо» и ЦСКА состоится 10 марта в Краснодаре. В турнирной таблице группы А московская команда занимает четвёртое место, а «Локомотив‑Кубань» — второе.

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