Порзингис рассказал чему научился у Йокича

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис после поражения (115:109) от «Денвер Наггетс» рассказал, что восхищается лидером соперников Николой Йокичем и даже научился у него некоторым приёмам.

«Он просто невероятный баскетболист. На самом деле, сегодня я кое-чему у него научился. Он очень умный и хитрый, делает так много для победы своей команды, что за всем невозможно уследить. Это невероятно. Стоит вам чуть-чуть перестараться, и он найдет Гордона и других партнёров. Это говорит о том, насколько он ценен для «Наггетс» и как много пользы приносит им. Я даже научился у него паре трюков» — цитирует Порзингиса Eurohoops.

Прошлым вечером «Наггетс» принимали «Селтикс» на домашнем стадионе. Победу счётом 115:109 одержала команда хозяев. На данный момент клуб из Колорадо занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 20 поражениях. Центровой «Денвера» Йокич установил рекорд НБА, сделав седьмой трипл-дабл в карьере без потерь.