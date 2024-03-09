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Лидер «Панатинаикоса» Слукас вышел на девятое место в истории Евролиги по очкам

Лидер «Панатинаикоса» Слукас вышел на девятое место в истории Евролиги по очкам
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Разыгрывающий греческого «Панатинаикоса» Костас Слукас в матче регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом набрал 14 очков и оформил личное достижение в карьере.

34-летний Слукас стал девятым игроком в истории Евролиги, которому покорялась отметка в 3500 набранных очков. «Панатинаикос» на домашнем паркете в Афинах обыграл АСВЕЛ со счётом 85:67. Эта победа для подопечных Эргина Атамана стала третьей кряду в регулярном чемпионате Евролиги.

На данный момент греческий клуб занимает третье место в турнирной таблице европейского баскетбольного чемпионата, уступая лишь испанским грандам — каталонской «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Напомним, недавно разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс стал самым результативным игроком в истории Евролиги.

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Евролига. «Панатинаикос» — АСВЕЛ:

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