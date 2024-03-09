Защитник «Олимпии Милан» Билли Бэрон выбыл до конца сезона

Защитник «Олимпии Милан» Билли Бэрон отправляется в США, где ему проведут ещё одну операцию на правом локте, он пропустит остаток сезона Евролиги.

В прошлом месяце итальянский баскетбольный клуб «Олимпия Милан» объявил, что американский защитник выбыл на неопределённый срок из-за травмы локтя. Ему был назначен курс реабилитации, но Бэрону потребовалась операция, которую проведут на его родине.

33-летний Билли Бэрон начал профессиональную карьеру в 2014 году, свой дебютный сезон он провёл за литовский «Ритас», после чего выступал за ряд клубов, в том числе за сербскую «Црвену Звезду» и российский «Зенит».

В рамках Единой лиги ВТБ Бэрон становился лучшим шестым игроком по итогам сезона-2021/2022, а также несколько раз признавался MVP месяца.

Бэрон уже пропустил из-за травмы первые несколько месяцев в этом сезоне. Он сыграл всего три матча Евролиги и один матч итальянской лиги (LBA).