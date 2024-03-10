Замыкающий таблицу Запада «Сан-Антонио» обыграл на выезде «Голден Стэйт»

В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победа со счётом 126:113 осталась за гостями.

Это поражение стало для «Уорриорз» вторым подряд в регулярном чемпионате. «Сан-Антонио» победил после двух поражений кряду, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.