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Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Спёрс 113:126, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 10 марта

Замыкающий таблицу Запада «Сан-Антонио» обыграл на выезде «Голден Стэйт»
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В ночь с 9 на 10 марта мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победа со счётом 126:113 осталась за гостями.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Куминга - 26, Уиггинс - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пол - 10, Муди - 9, Подзиемски - 8, Грин - 7, Шарич - 2, Киньонес - 2, Луни, Сантос, Робинсон, Спенсер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Сохан - 20, Брэнэм - 20, Барлоу - 19, Шампани - 17, Коллинс - 9, Грэм - 8, Джонс - 7, Уэсли - 4, Васселл, Мамукелашвили

Это поражение стало для «Уорриорз» вторым подряд в регулярном чемпионате. «Сан-Антонио» победил после двух поражений кряду, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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