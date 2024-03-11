Остин Ривз прокомментировал выступление Энтони Дэвиса в игре с «Тимбервулвз»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз впечатлён выступлением своего товарища по команде тяжёлого форварда Энтони Дэвиса в игре с командой «Миннесота Тимбервулвз».

«Просто чистое доминирование», — написал Ривз в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 11 марта, состоялась игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась победой «озёрников» со счётом 120:109.

Но особенно выделился Энтони Дэвис, которому удалось сделать 25+ подборов и семь перехватов в рамках одной игры. Он стал первым игроком в истории НБА, начиная с сезона-1973/1974, которому удалось это сделать. Подборы стали учитываться в официальной статистике с сезона-1973-1974.