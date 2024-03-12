Джордж сказал, кто должен стать лучшим новичком в НБА — Вембаньяма или Холмгрен

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж согласился с мнением, согласно которому в НБА хотят, чтобы награда лучшему новичку года в 2024-м досталась французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме. При этом сам Джордж также считает, что награду должен получить Виктор.

«НБА хочет, чтобы он выиграл? Абсолютно. Сам я выбрал бы также Уэмби. Чет Холмгрен в команде-победителе. Вокруг него есть отличная группа молодых парней. Не так много давления.

Ожидания же от Виктора чрезвычайно высоки. Он также играет в молодой команде, но они не столь успешны, и я не думаю, что их талант сравнится с «Оклахомой». Так что от него действительно многое зависит, и он справляется. Да, его команда выигрывает не так часто, как команда Чета, но только потому, что команда Чета лучше», — сказал Джордж в своём подкасте.