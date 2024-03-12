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Гилджес-Александер может повторить достижение в НБА, ранее покорявшееся лишь одному игроку

Гилджес-Александер может повторить достижение в НБА, ранее покорявшееся лишь одному игроку
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер близок к статистическому показателю, который ранее покорялся лишь разыгрывающему «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсу Хардену. Гилджес-Александер может стать первым игроком после Хардена, сумевшим набрать 30+ очков против всех 29 команд в течение сезона. Джеймсу это удавалось в сезоне-2018/2019.

Отметим, что в 63 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Гилджес-Александер в среднем набирает 31,1 очка, совершает 5,5 подбора и отдаёт 6,5 передачи. В следующем туре регулярного чемпионата «Оклахома» на домашней площадке сыграет с «Индианой Пэйсерс». Встреча пройдёт 13 марта и начнётся в 3:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Гилджес-Александер повторил достижение Кевина Дюранта в «Оклахоме».

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