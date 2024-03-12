Виктор Вембаньяма высказался о Джексон-Дэвисе, сделавшем данк через него

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о данке форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Трэйса Джексон-Дэвиса во время матча их команд. Автором эффектного броска Джексон-Дэвис стал, несмотря на сопротивление Вембаньямы.

«Получить данк — это пустяк. Это просто часть игры. Я ставил данки через многих парней, и многие ставили их через меня. Но при этом я всё-таки чаще блокирую, чем через меня ставят. Это уже здорово», — сказал Вембаньяма во время общения с журналистами.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» завершился со счётом 112:102 в пользу подопечных Стива Керра.