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Эксперт оценил перспективы «Лейкерс» в случае продления контракта с Леброном на $ 50 млн

Эксперт оценил перспективы «Лейкерс» в случае продления контракта с Леброном на $ 50 млн
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Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс дал оценку возможному заключению нового контракта между Леброном Джеймсом и клубом «Лос-Анджелес Лейкерс», а также назвал риски, которые могут случиться в результате положительного исхода переговоров.

«Если Леброн хочет вновь стать чемпионом НБА, то он будет получать около $ 50 млн в год, в то время как Энтони Дэвис уже зарабатывает $ 50 млн. Это, по сути, означает, что они не выиграют ещё один трофей и Леброн останется четырёхкратным чемпионом НБА, вот и всё», — приводит слова Симмонса портал Fadeaway World.

Леброн Джеймс в текущем сезоне показывает неплохие результаты. В среднем за игру он набирает 25,3 очка, 7,1 подбора и восемь передач.

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