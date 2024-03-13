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Тристан Вукчевич переходит из «Партизана» в «Вашингтон» — журналист Войнаровски

Тристан Вукчевич переходит из «Партизана» в «Вашингтон» — журналист Войнаровски
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Тяжёлый форвард Тристан Вукчевич покинул «Партизан». Об этом в своих социальных сетях сообщил президент команды Остоя Михайлович.

Отметим, что Вукчевич воспользовался опцией выхода из контракта в случае предложения от клуба НБА. Как информирует североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, Тристан переходит в «Вашингтон Уизардс». Ожидается, что «Уизардс» выплатят компенсацию в размере $ 1,2 млн, которая будет разделена поровну между «Партизаном» и мадридским «Реалом», за который ранее выступал игрок.

Напомним, Вукчевич с 2018 года находился в системе мадридского «Реала». В сезоне-2020/2021 и 2021/2022 он находился в первой команде испанского гранда. В 2022 году Тристан подписал многолетний контракт с «Партизаном».

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