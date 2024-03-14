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Евролига сезона-2023/2024: расписание матчей 14 марта

Евролига сезона-2023/2024: расписание матчей 14 марта
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В четверг, 14 марта, начнётся 29-й тур регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого состоятся шесть матчей.

«Олимпиакос» — «Панатинаикос»
«Фенербахче» — «Валенсия»
«Црвена Звезда» — «Маккаби Тель-Авив»
«Альба» — «Монако»
«Барселона» — «Партизан»
«Баскония» — «Олимпия Милан»

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Олимпиакос» примет «Панатинаикос». У хозяев паркета за спиной серия побед из пяти игр, а у их соперников из Афин — из трёх.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия» находится на грани вылета из «десятки», имея в активе 41 очко и соотношение побед и поражений 13-15. «Фенербахче» в зоне выхода в четвертьфинал, на шестом месте, однако уже пять матчей подряд не может одержать победу над испанским клубом.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Партизан» может войти в зону плей-офф. Команда располагается на 11-м месте турнирной таблицы с 41 очком и соотношением побед/поражений 13-15.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Олимпия Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Баскония» пока имеет шансы войти в зону выхода в 1/4 финала, занимая восьмую строчку в таблице. «Олимпия Милан» борется за попадание в плей-офф.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Црвена звезда» проиграла четыре последних матча. «Маккаби Тель-Авив» одержал две победы подряд и продолжает закрепляться в зоне плей-офф.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Альба» — главный андердог текущего чемпионата, занимает последнюю строчку в таблице и уже проиграла пять матчей подряд. У «Монако» успешная серия из семи игр, команда находится на четвёртом месте.

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