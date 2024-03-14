Евролига сезона-2023/2024: расписание матчей 14 марта

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В четверг, 14 марта, начнётся 29-й тур регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого состоятся шесть матчей.

«Олимпиакос» — «Панатинаикос»

«Фенербахче» — «Валенсия»

«Црвена Звезда» — «Маккаби Тель-Авив»

«Альба» — «Монако»

«Барселона» — «Партизан»

«Баскония» — «Олимпия Милан»

«Олимпиакос» примет «Панатинаикос». У хозяев паркета за спиной серия побед из пяти игр, а у их соперников из Афин — из трёх.

«Валенсия» находится на грани вылета из «десятки», имея в активе 41 очко и соотношение побед и поражений 13-15. «Фенербахче» в зоне выхода в четвертьфинал, на шестом месте, однако уже пять матчей подряд не может одержать победу над испанским клубом.

«Партизан» может войти в зону плей-офф. Команда располагается на 11-м месте турнирной таблицы с 41 очком и соотношением побед/поражений 13-15.

«Баскония» пока имеет шансы войти в зону выхода в 1/4 финала, занимая восьмую строчку в таблице. «Олимпия Милан» борется за попадание в плей-офф.

«Црвена звезда» проиграла четыре последних матча. «Маккаби Тель-Авив» одержал две победы подряд и продолжает закрепляться в зоне плей-офф.

«Альба» — главный андердог текущего чемпионата, занимает последнюю строчку в таблице и уже проиграла пять матчей подряд. У «Монако» успешная серия из семи игр, команда находится на четвёртом месте.

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