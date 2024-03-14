Сабонис — единственный игрок в истории НБА, не попавший на МВЗ с конкретными цифрами

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набиравшим в среднем больше 20 очков, 10 подборов и пяти результативных передач, который не попал на Матч всех звёзд НБА.

Напомним, «Сакраменто» в последнем матче регулярного чемпионата обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 120:107. Сабонис за 38 минуты на паркете набрал 17 очков, сделал 19 подборов и отдал 10 результативных передач.

Ранее Сабонис установил самую длинную серию дабл-даблов за один сезон в истории команды. Сейчас у Домантаса 48 дабл-даблов. У бывшего игрока «Сакраменто» (ранее «Цинциннати Роялз») Джерри Лукаса их было 46 в сезоне-1967/1968.