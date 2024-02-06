Домантас Сабонис вошёл в историю НБА! Сын советской легенды оформил уникальное достижение

27-летний Домантас Сабонис проводит свой восьмой сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Пройдя путь от никому не понятного европейца до машины по набору дабл-даблов и трипл-даблов, став при этом одной из звёзд в лиге. В последнем матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 с «Кливленд Кавальерс» тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» записал на свой счёт 12 очков, 19 подборов и 15 результативных передач. Ко всему прочему оформив очередной трипл-дабл в карьере всего лишь за 20 минут и 29 секунд. Этот результат делает сына легендарного советского баскетболиста Арвидаса Сабониса шестым в истории игроком НБА по скорости оформления трипл-дабла в матче. Но, может быть, ещё отдельно взглянем на первую тройку?

Третье место. Расселл Уэстбрук — «Оклахома-Сити Тандер»

Расселл Уэстбрук, 2016 год Фото: Harry How/Getty Images

В 2016 году Уэстбрук вместе с Дюрантом разрывали лигу. К слову, тогда ещё Расселл не возвёл в абсолют свою погоню за средним трипл-даблом в сезоне, но при этом умел иногда зажечь. Вот в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который был одним из последних для Коби Брайанта в карьере, Уэстбрук набрал 13 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Но что самое главное — управившись с этим за 17 минут и 35 секунд. «Оклахома-Сити Тандер» в плей-офф не смогла победить «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Западной конференции, ведя со счётом 3-1, после чего клуб покинул Кевин Дюрант. Остальное — уже история.

Второе место. Джим Такер — «Сиракьюз Нэйшнлс»

Матч «Сиракьюз Нэйшнлс» Фото: Hy Peskin/Getty Images

Мало кто, скорее всего, слышал о тяжёлом форварде Джиме Такере, который провёл всего лишь три сезона в профессиональном баскетболе. Но при этом является одним из обладателей уникального достижения. Все три года Такер выступал за «Сиракьюз Нэйшнлс», а 20 февраля 1955 года за 17 минут оформил трипл-дабл: 12 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. Невероятное достижение Такера продержалось в НБА более 60 лет, пока его не побил весёлый парень из Сербии.

Первое место. Никола Йокич — «Денвер Наггетс»

Никола Йокич (слева), 2018 год Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Трипл-дабл и Никола Йокич уже практически синонимы для всех любителей НБА. Сербский центровой является четвёртым в списке игроков по количеству трипл-даблов за карьеру в лиге. Но, даже несмотря на это, Йокич является обладателем уникального достижения! Джокеру потребовалось всего лишь 14 минут и 33 секунды, чтобы оформить самый быстрый в истории трипл-дабл в НБА (30 очков, 15 подборов и 17 результативных передач). Просто уму непостижимые цифры. В свою очередь, игрок «Денвер Наггетс» не остановился в своём развитии, а в прошлом сезоне принёс клубу из Колорадо первое в истории чемпионство в Ассоциации.

Результат Сабониса является седьмым в истории НБА: помимо троицы, которую мы осветили, в списке самых быстрых трипл-даблов в истории присутствуют Лука Дончич и Виктор Вембаньяма. При этом Уэстбрук дважды отличился в этом списке и находится на третьем и четвёртом месте соответственно. Удалось донести, насколько это непросто? Значит, настало время поговорить о Домантасе.

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Сын легенды проводит лучший сезон в карьере по количеству подборов и отданным результативным передачам, чуть не дотягивая до лучшего значения по очкам — 19,7 против 20,3. При этом Сабонис после травмы Джоэла Эмбиида идёт пятым в гонке за награду самого ценного игрока сезона. Но в чём соль? Домантаса не выбрали в участники Матча всех звёзд НБА. Почему же? Это вопрос не к нам, так как мы наглядно объяснили в своём материале, что это всё-таки странное стечение обстоятельств. В целом Сабонис-младший показывает невероятно убедительную игру в этом сезоне и, может быть, поможет «Сакраменто Кингз» впервые за долгое время пробиться во второй раунд плей-офф.