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Рекорд Домантаса Сабониса по скорости достижения трипл-даблов: Уэстбрук, Йокич, Дончич, Вембаньяма

Домантас Сабонис вошёл в историю НБА! Сын советской легенды оформил уникальное достижение
Никита Бирюков
Домантас Сабонис вошёл в историю НБА
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Сколько потребовалось времени на самый быстрый трипл-дабл?

27-летний Домантас Сабонис проводит свой восьмой сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Пройдя путь от никому не понятного европейца до машины по набору дабл-даблов и трипл-даблов, став при этом одной из звёзд в лиге. В последнем матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 с «Кливленд Кавальерс» тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» записал на свой счёт 12 очков, 19 подборов и 15 результативных передач. Ко всему прочему оформив очередной трипл-дабл в карьере всего лишь за 20 минут и 29 секунд. Этот результат делает сына легендарного советского баскетболиста Арвидаса Сабониса шестым в истории игроком НБА по скорости оформления трипл-дабла в матче. Но, может быть, ещё отдельно взглянем на первую тройку?

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Страс - 22, Аллен - 19, ЛеВерт - 17, Мобли - 11, Гарлэнд - 11, Окоро - 10, Меррилл - 9, Уэйд - 6, Ньянг - 2, Портер, Джонс
Сакраменто Кингз: Барнс - 22, Фокс - 19, Монк - 18, Сабонис - 12, Хаертер - 10, Мюррэй - 10, Лайлз - 7, Дуарте - 5, Эдвардс - 5, Митчелл - 2, Макги, Джонс, Эллис, Лень

Третье место. Расселл Уэстбрук — «Оклахома-Сити Тандер»

Расселл Уэстбрук, 2016 год

Расселл Уэстбрук, 2016 год

Фото: Harry How/Getty Images

В 2016 году Уэстбрук вместе с Дюрантом разрывали лигу. К слову, тогда ещё Расселл не возвёл в абсолют свою погоню за средним трипл-даблом в сезоне, но при этом умел иногда зажечь. Вот в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который был одним из последних для Коби Брайанта в карьере, Уэстбрук набрал 13 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Но что самое главное — управившись с этим за 17 минут и 35 секунд. «Оклахома-Сити Тандер» в плей-офф не смогла победить «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Западной конференции, ведя со счётом 3-1, после чего клуб покинул Кевин Дюрант. Остальное — уже история.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2016, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 79
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Дюрант - 34, Уэстбрук - 13, Адамс - 13, Морроу - 10, Уэйтерс - 9, Синглер - 8, Фой - 8, Роберсон - 7, Пэйн - 4, Коллисон - 2, Ибака - 2, Кантер - 2, Хьюстис
Лос-Анджелес Лейкерс: Брайант - 13, Уорлд Пис - 12, Расселл - 11, Кларксон - 11, Сакре - 11, Рэндл - 9, Уэртас - 4, Келли - 3, Блэк - 3, Хибберт - 2, Басс, Нэнс, Л. Уильямс

Второе место. Джим Такер — «Сиракьюз Нэйшнлс»

Матч «Сиракьюз Нэйшнлс»

Матч «Сиракьюз Нэйшнлс»

Фото: Hy Peskin/Getty Images

Мало кто, скорее всего, слышал о тяжёлом форварде Джиме Такере, который провёл всего лишь три сезона в профессиональном баскетболе. Но при этом является одним из обладателей уникального достижения. Все три года Такер выступал за «Сиракьюз Нэйшнлс», а 20 февраля 1955 года за 17 минут оформил трипл-дабл: 12 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. Невероятное достижение Такера продержалось в НБА более 60 лет, пока его не побил весёлый парень из Сербии.

Первое место. Никола Йокич — «Денвер Наггетс»

Никола Йокич (слева), 2018 год

Никола Йокич (слева), 2018 год

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Трипл-дабл и Никола Йокич уже практически синонимы для всех любителей НБА. Сербский центровой является четвёртым в списке игроков по количеству трипл-даблов за карьеру в лиге. Но, даже несмотря на это, Йокич является обладателем уникального достижения! Джокеру потребовалось всего лишь 14 минут и 33 секунды, чтобы оформить самый быстрый в истории трипл-дабл в НБА (30 очков, 15 подборов и 17 результативных передач). Просто уму непостижимые цифры. В свою очередь, игрок «Денвер Наггетс» не остановился в своём развитии, а в прошлом сезоне принёс клубу из Колорадо первое в истории чемпионство в Ассоциации.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2018, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 134
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Бледсо - 27, Миддлтон - 17, Зеллер - 14, Паркер - 12, Снелл - 10, Мейкер - 4, Браун - 3, Манфорд, Терри, Уилсон, Деллаведова, Килпатрик, Брогдон, Хенсон, Телетович, Пламли
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Харрис - 28, Маррей - 26, Бартон - 19, Лайлз - 12, Чендлер - 11, Харрис - 6, Эрнангомес - 2, Крэйг, Миллсэп, Моррис, Лайдон, Джефферсон, Пламли, Бисли, Фарид, Артур

Результат Сабониса является седьмым в истории НБА: помимо троицы, которую мы осветили, в списке самых быстрых трипл-даблов в истории присутствуют Лука Дончич и Виктор Вембаньяма. При этом Уэстбрук дважды отличился в этом списке и находится на третьем и четвёртом месте соответственно. Удалось донести, насколько это непросто? Значит, настало время поговорить о Домантасе.

Видео можно посмотреть на канале ZH Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сын легенды проводит лучший сезон в карьере по количеству подборов и отданным результативным передачам, чуть не дотягивая до лучшего значения по очкам — 19,7 против 20,3. При этом Сабонис после травмы Джоэла Эмбиида идёт пятым в гонке за награду самого ценного игрока сезона. Но в чём соль? Домантаса не выбрали в участники Матча всех звёзд НБА. Почему же? Это вопрос не к нам, так как мы наглядно объяснили в своём материале, что это всё-таки странное стечение обстоятельств. В целом Сабонис-младший показывает невероятно убедительную игру в этом сезоне и, может быть, поможет «Сакраменто Кингз» впервые за долгое время пробиться во второй раунд плей-офф.

Из-за чего или кого Сабонис не попал на МВЗ?
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