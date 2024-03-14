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Миленко Богичевич: «Руна» может перевернуть игру в любой момент

Миленко Богичевич: «Руна» может перевернуть игру в любой момент
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич отметил важные стороны в игре «Руны», с которой его команда встретится сегодня (14 марта) вечером в рамках розыгрыша Единой лиги ВТБ.

«Для победы нам необходимо сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут. «Руна» обладает качествами, которые позволяют перевернуть игру в их пользу в любой момент. Рассчитываю, что у нас будет хорошая энергия и должная концентрация – это самые важные аспекты в предстоящем матче», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.

На данный момент саратовский «Автодор» является обладателем самой длинной действующей серии побед в Лиге – они выиграли шесть матчей подряд. Также волжане входят в топ-3 Лиги по показателю эффективности атак (46,7%).

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