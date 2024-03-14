Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Домантас Сабонис победил все 10 матчей против Энтони Дэвиса

Домантас Сабонис победил все 10 матчей против Энтони Дэвиса
Комментарии

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис выиграл все десять матчей, в которых он и его команда играли против тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

В состоявшемся сегодня ночью матче «Сакраменто Кингз» дома обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 120:107. Домантас Сабонис набрал в нём 17 очков, сделал 19 подборов, один блокшот и 10 передач. Энтони Дэвис набрал 22 очка, сделал 10 подборов, 1 блокшот и 3 передачи.

Ранее Домантас Сабонис опередил бывшего игрока «Кингз» (ранее «Цинциннати Роялз») Джерри Лукаса и установил самую длинную серию дабл-даблов за один сезон в истории команды. В настоящий момент у Сабониса 47 дабл-даблов, у Лукаса их было 46 (в сезоне-1967/1968).

Материалы по теме
Домантас Сабонис побил рекорд «Сакраменто», державшийся более полувека
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android