Домантас Сабонис победил все 10 матчей против Энтони Дэвиса

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис выиграл все десять матчей, в которых он и его команда играли против тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

В состоявшемся сегодня ночью матче «Сакраменто Кингз» дома обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 120:107. Домантас Сабонис набрал в нём 17 очков, сделал 19 подборов, один блокшот и 10 передач. Энтони Дэвис набрал 22 очка, сделал 10 подборов, 1 блокшот и 3 передачи.

Ранее Домантас Сабонис опередил бывшего игрока «Кингз» (ранее «Цинциннати Роялз») Джерри Лукаса и установил самую длинную серию дабл-даблов за один сезон в истории команды. В настоящий момент у Сабониса 47 дабл-даблов, у Лукаса их было 46 (в сезоне-1967/1968).