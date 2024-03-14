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Винс Хантер – перед 1/2 финала Кубка России: снимаю шляпу перед «Уралмашем»

Винс Хантер – перед 1/2 финала Кубка России: снимаю шляпу перед «Уралмашем»
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Форвард «Зенита» Винс Хантер высказался по поводу предстоящего полуфинального матча Кубка России с «Уралмашем». Игра состоится 15 марта в Екатеринбурге и начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Почему «Уралмаш» стал для нас не самым удобным соперником в свой первый же сезон в Единой лиги ВТБ? Вообще в Лиге ВТБ произошло много вещей. У нас были проблемы с несколькими командами. Но это можно сказать обо всех в этом сезоне. Турнир стал конкурентноспособным, сложнее стало играть с теми, кто раньше не входил в топ. Я снимаю шляпу перед «Уралмашем» за то, что они обыграли нас в своей первой игре в лиге ВТБ. Это был непростой период для нас, но сейчас многое изменилось. Мы готовы к новым вызовам», — приводит слова Хантера пресс-служба «Зенита».

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