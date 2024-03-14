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Леброн едет в машине под грустную музыку после проигранного матча. Видео

Леброн едет в машине под грустную музыку после проигранного матча. Видео
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как едет в автомобиле под грустную музыку.

Леброн едет в машине под грустную музыку после проигранного матча:

Напомним, «Лейкерс» на выезде уступили «Сакраменто» со счётом 107:120. Леброн в этой встрече набрал 18 очков, совершил 13 подборов и отдал девять результативных передач. Лучшим в составе «Лос-Анджелеса» был Остин Ривз (28 очков, шесть подборов и четыре передачи). Среди победителей лучшую статистику показал лёгкий форвард Харрисон Барнс (23 очка, два подбора и две передачи).

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