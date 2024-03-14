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«Автодор» благодаря 34 очкам Ньюмэна на выезде победил «Руну» в матче Единой лиги

«Автодор» благодаря 34 очкам Ньюмэна на выезде победил «Руну» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Руна» принимала «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой гочтей. Счёт матча — 85:82 (20:25, 20:15, 19:27, 26:15).

Единая лига. Турнирная таблица
Единая лига. Календарь

Самыми результативными в составе победителей стал защитник Малик Ньюмэн. В его активе 34 очка, пять подборов подборов и четыре результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал форвард Джувэн Морган. На его счету 23 очка, десять подборов и две передачи.

В следующем туре Единой лиги «Руна» примет «Астану». Встреча состоится 18 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Автодор» в следующем туре сыграет «Самарой». Матч состоится 21 марта в Саратове. Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б
14 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
82 : 85
Автодор
Саратов
Руна: Морган - 23, Хилл - 20, Иванович - 17, Попов - 9, Тайус - 6, Савин - 4, Жмако - 3, Сопин, Комиссаров, Митькин, Походяев, Самойленко
Автодор: Ньюмэн - 34, Хэммондс - 20, Мавра - 11, Торнвелл - 8, Гаррет - 8, Петенев - 2, Халдеев - 2, Пранаускис, Беслач, Наумов, Фёдоров, Фридзон
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