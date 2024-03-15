Результаты всех матчей Евролиги 14 марта, турнирная таблица
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14 марта состоялись матчи 29-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами этого игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 14 марта:
«Фенербахче» – «Валенсия» – 118:88
«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 71:65
«Црвена Звезда» – «Маккаби» Тель-Авив – 80:84
«Альба» – «Монако» – 82:90
«Баскония» – «Милан» 88:73
«Барселона» – «Партизан – 94:76.
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
118 : 88
Валенсия
Валенсия, Испания
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Валенсия: Харпер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Дэвис, Оджелей, Пэнгос
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
71 : 65
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Маккиссик
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 84
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Давидовац, Митрович , Тоби, Боломбой, Илич, Гедрайтис, Гиллеспи, душ Сантуш
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
82 : 90
Монако
Монако, Монако
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Рапикве, Тиман
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 73
Олимпия Милан
Милан, Италия
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Керехета, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке
Олимпия Милан: Ло, Бортолани, Тонут, Мелли, Напьер, Флаккадори, Холл, Карузо, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
94 : 76
Партизан
Белград, Сербия
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Йокубайтис, Парра
Партизан: Ледей, Аврамович, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Напомним, последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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