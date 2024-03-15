Результаты всех матчей Евролиги 14 марта, турнирная таблица

14 марта состоялись матчи 29-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами этого игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 14 марта:

«Фенербахче» – «Валенсия» – 118:88

«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 71:65

«Црвена Звезда» – «Маккаби» Тель-Авив – 80:84

«Альба» – «Монако» – 82:90

«Баскония» – «Милан» 88:73

«Барселона» – «Партизан – 94:76.

Напомним, последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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