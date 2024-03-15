«Париж» обыграл дома «Ховентуд» в 1/4 Еврокубка

Завершился матч ¼ финала Еврокубка между «Парижем» и «Ховентудом» из Бадалоны. Хозяева одержали победу со счётом 86:70.

Первую четверть со счётом 24:17 выиграли парижане. Во второй десятиминутке «Ховентуд» был чуть сильнее, сократив отставание на два очка – 18:16. В третьей четверти хозяева сделали рывок, увеличив своё преимущество на девять очков – 22-13. В заключительной четверти «Париж» уверенно довёл дело до победы – 24:22.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Ховентуда» Эндрю Эндрюс. Он набрал 25 очков, сделал два подбора, две передачи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Ти Джей Шортс – он набрал 21 очко, сделал три подбора и девять результативных передач.