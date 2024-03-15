«Париж» обыграл дома «Ховентуд» в 1/4 Еврокубка
Поделиться
Завершился матч ¼ финала Еврокубка между «Парижем» и «Ховентудом» из Бадалоны. Хозяева одержали победу со счётом 86:70.
Первую четверть со счётом 24:17 выиграли парижане. Во второй десятиминутке «Ховентуд» был чуть сильнее, сократив отставание на два очка – 18:16. В третьей четверти хозяева сделали рывок, увеличив своё преимущество на девять очков – 22-13. В заключительной четверти «Париж» уверенно довёл дело до победы – 24:22.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Ховентуда» Эндрю Эндрюс. Он набрал 25 очков, сделал два подбора, две передачи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Ти Джей Шортс – он набрал 21 очко, сделал три подбора и девять результативных передач.
Комментарии
- 15 марта 2024
-
01:00
-
00:52
-
00:38
-
00:26
-
00:17
-
00:01
- 14 марта 2024
-
23:32
-
22:58
-
22:47
-
22:42
-
21:51
-
21:37
-
21:24
-
21:03
-
21:00
-
20:35
-
20:26
-
19:55
-
19:46
-
19:31
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:54
-
18:44
-
18:24
-
18:23
-
17:40
-
17:18
-
15:57
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:02
-
14:50