Паскуаль высказался о регламенте Кубка России, допускающем в заявке лишь 2 легионеров

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль ответил на вопрос относительно регламента Кубка России, согласно которому в заявке команды на матч могут присутствовать два легионера (игроки из Беларуси легионерами не считаются).

«Нравятся ли мне такие правила? Не мне рассуждать о правилах, они в этом соревновании такие, какие есть. Я думаю, для баскетбола в России это правильно. Очень важно, чтобы Кубок России помог развиваться российским игрокам и показывать себя на высоком уровне. Так что, я думаю, эти правила нужные. Что касается формата, то, мне кажется, он очень хорош для болельщиков. Тут больше и нечего говорить о правилах, просто нужно быть готовыми работать, это наша работа как тренеров», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

15 марта в рамках полуфинала Кубка России «Зенит» встретится с «Уралмашем». Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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