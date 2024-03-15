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«Король симуляций». Телеканал, транслирующий матчи «Сакраменто», подкол Леброна

«Король симуляций». Телеканал, транслирующий матчи «Сакраменто», подкол Леброна
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В социальных сетях североамериканского телеканала NBC Sports Bay Area & California, транслирующего матчи с участием клуба «Сакраменто Кингз» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), был опубликован видеоролик, в котором, как утверждается, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс совершил симуляцию.

Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Bay Area & California в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Леброн Джеймс: король симуляций», — сказано в заголовке.

Отметим, что встреча между «Сакраменто» и «Лейкерс» состоялась вчера, 14 марта. Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Харрисон Барнс. Он набрал 23 очка, совершил два подбора и сделал две передачи. Защитник ДеАарон Фокс отметился 21 очком, четырьмя подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Барнс - 23, Фокс - 21, Мюррэй - 19, Сабонис - 17, Эллис - 14, Монк - 8, Дуарте - 6, Митчелл - 6, Лень - 4, Эдвардс - 2, Макги, Слоусон, Джонс, Джонс, Форд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Дэвис - 22, Хатимура - 20, Джеймс - 18, Принс - 7, Расселл - 6, Хэйс - 4, Кристи - 2, Мэйс, Джайлс, Льюис, Динвидди
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