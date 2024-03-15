«Король симуляций». Телеканал, транслирующий матчи «Сакраменто», подкол Леброна

В социальных сетях североамериканского телеканала NBC Sports Bay Area & California, транслирующего матчи с участием клуба «Сакраменто Кингз» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), был опубликован видеоролик, в котором, как утверждается, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс совершил симуляцию.
Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Bay Area & California в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Леброн Джеймс: король симуляций», — сказано в заголовке.
Отметим, что встреча между «Сакраменто» и «Лейкерс» состоялась вчера, 14 марта. Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Харрисон Барнс. Он набрал 23 очка, совершил два подбора и сделал две передачи. Защитник ДеАарон Фокс отметился 21 очком, четырьмя подборами и семью передачами.
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