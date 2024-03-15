Форвард «Партизана» вернулся в США по личным причинам

Форвард «Партизана» Зак Ледей получил разрешение на поездку на родину, в США. Об этом информирует пресс-служба сербской команды.

«Зак Ледей получил разрешение отправиться в США. После сегодняшнего матча с «Барселоной» Зак по семейным обстоятельствам уехал в Америку. Зак отправился в путь по предварительному разрешению клуба. «Партизан» желает семье Ледея и лично Заку всего наилучшего», — говорится в сообщении сербского клуба.

В нынешнем сезоне Евролиги Ледей к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,6 передачи, проводя на площадке 30,3 минуты. В последнем матче «Партизан» проиграл «Барселоне» со счётом 76:94.

Евролига. «Барселона» — «Партизан»:

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