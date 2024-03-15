Лукич — перед матчем с МБА в Кубке России: «Нижний Новгород» понимает своё место

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России с клубом МБА. Команды сыграют сегодня. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

«Если ты попадаешь в «Финал четырёх», то должен показать свой максимум — пройти до конца и выиграть финал. Во-первых, у нас есть желание, во-вторых — понимание общей ситуации. И, что самое важное, есть фокусировка со стороны ребят. Мы играем с огромной энергией, понимаем свою роль и своё место. Если мы правильно со всем разберёмся, выдержим и проконтролируем ситуацию, у нас будет шанс. Если нет — нас будет ждать трудный поединок», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Напомним, в другом матче сыграют «Зенит» и «Уралмаш». Эта встреча пройдёт также сегодня, 15 марта, и начнётся в 18:00 мск.