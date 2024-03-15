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Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над МБА

Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над МБА
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Главный тренер БК «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался насчёт победы команды над МБА в полуфинале Кубка России.

«В первую очередь я очень рад, что мы выиграли и прервали для себя эту чёрную полосу в этой самой важной для нас игре — полуфинале Winline Кубка России. Мы хорошо подготовились, а наш соперник был менее готов к игре. Почти все моменты встречи мы контролировали, однако иногда были и нервные моменты, промазали четыре открытых броска под кольцом и 12 штрафных.

Winline Кубок России . 1/2 финала
15 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 71
МБА
Москва
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Смит, Чадов, Ивлев, Хвостов, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцов, Бабурин
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов

Если мы хотим выиграть в финале, нам необходимо исправить эти детали. С другой стороны, хорошо, что эти ошибки произошли именно в полуфинале, это позволит нам понять, что нужно скорректировать и исправить перед ключевой игрой в Кубке»‎, — приводит слова Лукича пресс-служба клуба.

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