Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над МБА

Главный тренер БК «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался насчёт победы команды над МБА в полуфинале Кубка России.

«В первую очередь я очень рад, что мы выиграли и прервали для себя эту чёрную полосу в этой самой важной для нас игре — полуфинале Winline Кубка России. Мы хорошо подготовились, а наш соперник был менее готов к игре. Почти все моменты встречи мы контролировали, однако иногда были и нервные моменты, промазали четыре открытых броска под кольцом и 12 штрафных.

Если мы хотим выиграть в финале, нам необходимо исправить эти детали. С другой стороны, хорошо, что эти ошибки произошли именно в полуфинале, это позволит нам понять, что нужно скорректировать и исправить перед ключевой игрой в Кубке»‎, — приводит слова Лукича пресс-служба клуба.