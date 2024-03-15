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«Целостного коллектива не было». Василий Карасёв — о проигрыше «Нижнему Новгороду»

«Целостного коллектива не было». Василий Карасёв — о проигрыше «Нижнему Новгороду»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды в 1/2 «Финала четырёх» Кубка России в матче с «Нижним Новгородом». Москвичи уступили в этом матче со счётом 78:71.

«Это был самый важный матч в сезоне, но, к сожалению, не все в итоге поняли, что такое «Финал четырёх» — как нужно выходить и умирать на паркете, с травмами или без, как это сделал «Нижний». Они приехали и бились до последнего, даже те, кто долго не играл. У нас были игроки, которые сделали всё, что могли, но целостного коллектива, понимающего ситуацию и готового отдаться полностью, не было. Нам хватило трёх минут, чтобы проиграть матч, когда был равный счёт, а в итоге ушли на «-16». По факту было уже поздно что-то отыгрывать. Дай бог, чтобы ребята всё поняли и сделали шаг вперёд. Если этого не произойдёт, то кто-то так и останется на месте», — приводит слова Василия Карасёва пресс-служба МБА.

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Winline Кубок России . 1/2 финала
15 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 71
МБА
Москва
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Смит, Чадов, Ивлев, Хвостов, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцов, Бабурин
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов
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