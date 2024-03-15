«Целостного коллектива не было». Василий Карасёв — о проигрыше «Нижнему Новгороду»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды в 1/2 «Финала четырёх» Кубка России в матче с «Нижним Новгородом». Москвичи уступили в этом матче со счётом 78:71.

«Это был самый важный матч в сезоне, но, к сожалению, не все в итоге поняли, что такое «Финал четырёх» — как нужно выходить и умирать на паркете, с травмами или без, как это сделал «Нижний». Они приехали и бились до последнего, даже те, кто долго не играл. У нас были игроки, которые сделали всё, что могли, но целостного коллектива, понимающего ситуацию и готового отдаться полностью, не было. Нам хватило трёх минут, чтобы проиграть матч, когда был равный счёт, а в итоге ушли на «-16». По факту было уже поздно что-то отыгрывать. Дай бог, чтобы ребята всё поняли и сделали шаг вперёд. Если этого не произойдёт, то кто-то так и останется на месте», — приводит слова Василия Карасёва пресс-служба МБА.

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