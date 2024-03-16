Тренер «Зенита» Паскуаль высказался насчёт предстоящей игры с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался насчёт реванша с клубом «Пари Нижний Новгород» в финале Кубка России.

«Я рад играть в финале. Но я правда по ходу своей карьеры никогда не думал в таком ключе (имеется в виду месть за прошлогоднее поражение «Зенита» в финале Кубка России, где они уступили «Пари Нижний Новгород». — Прим. «Чемпионата»). Ты часто играешь против разных тренеров, у тебя есть причины точить зуб на кого угодно. Самое главное — то, что это финал, вне зависимости от того, кто наш соперник. Большое уважение оппоненту и Зорану Лукичу, мы просто постараемся сделать свою работу хорошо и победить. Но если мы проиграем, мы пожмём руки и поздравим друг друга», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.