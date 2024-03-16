Дабл-дабл Букера и 21 подбор Нуркича помогли «Финиксу» обыграть на выезде «Шарлотт»

В ночь с 15 на 16 марта мск на арене «Спектрум-центра» в американском Шарлотт завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Шарлот Хорнетс» уступили «Финикс Санз» со счётом 96:107.

После первой четверти «Санз» были впереди на два, а к большому перерыву — на девять очков. Решающей стала третья четверть матча, после которой преимущество «Финикса» составило "+25". В четвёртой четверти «Хорнетс» смогли отыграть 14 очков из этого гандикапа, но ликвидировать его полностью у хозяев не получилось.

В составе гостей дабл-дабл оформили атакующий защитник Девин Букер, на счету которого 19 набранных очков и 11 результативных передач, а также центровой Юсуф Нуркич, собравший 21 подбор при 13 набранных очках.