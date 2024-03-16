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Шарлотт Хорнетс — Финикс Санз 96:107, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 16 марта

Дабл-дабл Букера и 21 подбор Нуркича помогли «Финиксу» обыграть на выезде «Шарлотт»
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В ночь с 15 на 16 марта мск на арене «Спектрум-центра» в американском Шарлотт завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Шарлот Хорнетс» уступили «Финикс Санз» со счётом 96:107.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
96 : 107
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Мицич - 21, Уильямс - 20, Бриджес - 17, Миллер - 14, Манн - 12, Смит - 4, Покушевски - 4, Ричардс - 2, Дав. Бертанс - 2, Бэйли, Тор
Финикс Санз: Букер - 21, Аллен - 17, Бил - 15, Гордон - 14, Нуркич - 13, Дюрант - 13, Ойбанкс - 6, О'Нил - 5, Бол, Родди, Литтл, Янг

После первой четверти «Санз» были впереди на два, а к большому перерыву — на девять очков. Решающей стала третья четверть матча, после которой преимущество «Финикса» составило "+25". В четвёртой четверти «Хорнетс» смогли отыграть 14 очков из этого гандикапа, но ликвидировать его полностью у хозяев не получилось.

В составе гостей дабл-дабл оформили атакующий защитник Девин Букер, на счету которого 19 набранных очков и 11 результативных передач, а также центровой Юсуф Нуркич, собравший 21 подбор при 13 набранных очках.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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