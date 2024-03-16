Сегодня, 16 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 16 марта

«Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 96:107.

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 95:108.

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 103:113.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:104.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» 106:117.

«Юта Джаз» — «Атланта Хоукс» 124:122.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона. На его счету 34 очка, семь подборов и четыре результативные передачи. Также стоит упомянуть защитника «Атланты» Деджонте Мюррея. Он набрал 33 очка, совершил шесть подборов и отдал девять передач.