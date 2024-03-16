Все результаты игрового дня НБА 16 марта
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Сегодня, 16 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 16 марта
- «Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 96:107.
- «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 95:108.
- «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 103:113.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:104.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» 106:117.
- «Юта Джаз» — «Атланта Хоукс» 124:122.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона. На его счету 34 очка, семь подборов и четыре результативные передачи. Также стоит упомянуть защитника «Атланты» Деджонте Мюррея. Он набрал 33 очка, совершил шесть подборов и отдал девять передач.
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
96 : 107
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Мицич - 21, Уильямс - 20, Бриджес - 17, Миллер - 14, Манн - 12, Смит - 4, Покушевски - 4, Ричардс - 2, Дав. Бертанс - 2, Макгауэнс, Бэйли, Тор
Финикс Санз: Букер - 21, Аллен - 17, Бил - 15, Гордон - 14, Нуркич - 13, Дюрант - 13, Ойбанкс - 6, О'Нил - 5, Бол - 3, Родди, Литтл, Янг
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
95 : 108
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Фонтеккио - 24, Дюрен - 15, Айви - 14, Фурнье - 12, Каннингем - 11, Стюарт - 10, Уайзмен - 6, Сассер - 3, Браун, Флинн, Умуде, Эвбуомван, Гибсон
Майами Хит: Адебайо - 22, Розир - 18, Мартин - 18, Робинсон - 16, Батлер - 14, Брайант - 11, Йович - 7, Жакез-мл. - 2, Райт, Кэйн, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Миллз
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 31, Нвора - 14, Браун - 12, Куикли - 10, Рэмси - 10, Олиник - 10, Дик - 8, Агбаджи - 8, Фриман, Макдэниелс, Темпл, Портер
Орландо Мэджик: Вагнер - 19, Банкеро - 17, Саггс - 16, Картер - 15, Энтони - 12, Айзек - 10, Вагнер - 7, Харрис - 6, Фульц - 6, Инглс - 5, Блэк, Хьюстан, Океке, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 34, Мёрфи - 14, Ингрэм - 13, Нэнс - 12, Макколлум - 11, Альварадо - 9, Маршалл - 8, Джонс - 7, Валанчюнас - 4, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Леонард - 23, Пауэлл - 15, Мэнн - 9, Зубац - 9, Коффи - 8, Такер - 6, Хиланд - 5, Пламли - 3, Бостон, Тайс, Примо, Мун
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Васселл - 17, Коллинс - 13, Шампани - 10, Джонсон - 9, Джонс - 8, Барлоу - 6, Уэсли - 5, Брэнэм - 2, Грэм, Дюк, Сиссоко, Gray, Мамукелашвили
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 15, Браун - 13, Портер - 13, Холидэй - 13, Уотсон - 10, Джексон - 7, Гордон - 7, Колдуэлл-Поуп - 4, Ннаджи - 4, Строутер, Джордан, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Джордж - 25, Секстон - 21, Джузэнг - 19, Коллинс - 18, Сенсабо - 14, Поттер - 11, Кесслер - 6, Хортон-Такер - 5, Хендрикс - 3, Престон - 2, Льюис, Саманич, Юртсевен
Атланта Хоукс: Мюррей - 33, Хантер - 27, Джонсон - 26, Мэттьюз - 13, Капела - 10, Мэтьюз - 9, Фернанду - 2, Крейчи - 2, Форрест, Богданович, Оконгву, Уиндлер
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