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Экс-партнёр Дэвиса предпочёл Сабониса, выбирая между Энтони и Домантасом

Экс-партнёр Дэвиса предпочёл Сабониса, выбирая между Энтони и Домантасом
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Американский защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли рассказал, кого бы он выбрал себе в команду — тяжёлого форварда «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса или тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Кого бы я предпочёл взять в свою команду? Сабониса или Дэвиса? Сабониса. Это хороший ответ? Хотя это моя правда», — приводит слова Беверли Lakers Daily.

Беверли и Дэвис выступали вместе в составе «Лейкерс» в сезоне-2022/2023.

О соперничестве Сабониса и Дэвиса много говорят в последнее время. 14 марта «Лос-Анджелес» в гостях проиграл «Сакраменто» со счётом 107:120. Таким образом, это поражение стало 10-м для форварда «озёрников» в истории противостояния баскетболистов.

Сейчас команда Сабониса занимает шестое место в Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес» находится на три строчки ниже.

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