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ЦСКА выиграл у «Пармы» в матче Единой лиги

ЦСКА выиграл у «Пармы» в матче Единой лиги
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В Москве закончился матч второго этапа Единой лиги ВТБ между ЦСКА и пермской «Пармой». Со счётом 96:72 победу одержали хозяева паркета.

Единая лига ВТБ . Группа А
16 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 72
Парма
Пермский край
ЦСКА: Хэнлан - 22, Жан-Шарль - 19, М'Бай - 14, Тримбл - 8, Астапкович - 8, Антонов - 7, Курбанов - 5, Джекири - 4, Карданахишвили - 4, Ухов - 3, Клюев - 2, Руженцев
Парма: Платунов - 20, Соломон - 15, Джонсон - 14, Брайс - 6, Риз - 6, Абдулбасиров - 4, Перевалов - 3, Ильницкий - 2, Халтурин - 2, Морозов, Тучков, Чебуркин

Лучшую результативность в матче показал атакующий защитник московской команды Оливье Хэнлан, набравший 22 очка. На его счету также шесть трёхочковых (из 7), три подбора и передача. Также можно отметить тяжёлого форварда Ливио Жан-Шарля, на счету которого 19 очков, (9/11 с игры, один трёхочковый). Среди игроков «Пармы» выделился капитан команды, атакующий Александр Платунов. Он набрал 20 очков (7/13 с игры, где 4/5 трёхочковые), сделал три подбора и три передачи.

Сейчас в группе А ЦСКА находится на втором месте, а «Парма» на пятом.

Следующий матч пермская команда проведёт 20 марта в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань». ЦСКА дома примет красноярский «Енисей».

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