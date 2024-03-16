ЦСКА выиграл у «Пармы» в матче Единой лиги

В Москве закончился матч второго этапа Единой лиги ВТБ между ЦСКА и пермской «Пармой». Со счётом 96:72 победу одержали хозяева паркета.

Лучшую результативность в матче показал атакующий защитник московской команды Оливье Хэнлан, набравший 22 очка. На его счету также шесть трёхочковых (из 7), три подбора и передача. Также можно отметить тяжёлого форварда Ливио Жан-Шарля, на счету которого 19 очков, (9/11 с игры, один трёхочковый). Среди игроков «Пармы» выделился капитан команды, атакующий Александр Платунов. Он набрал 20 очков (7/13 с игры, где 4/5 трёхочковые), сделал три подбора и три передачи.

Сейчас в группе А ЦСКА находится на втором месте, а «Парма» на пятом.

Следующий матч пермская команда проведёт 20 марта в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань». ЦСКА дома примет красноярский «Енисей».