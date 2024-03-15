Бартон должен был играть за ЦСКА, но оказался в испанском аутсайдере. Странная история

ЦСКА пережил сложный период в феврале и начале марта, прерванный героической победой над «Локомотивом», которая положила конец исторической серии неудач. О причинах сказать можно многое, но, несомненно, в этом спаде отчасти виновата неукомплектованность состава, остро проявившаяся в связи с травмой Каспера Уэйра. Чтобы решить эту проблему, в январе армейцы провели крупную сделку, пригласив к себе Уилла Бартона с 11-летним стажем игры в НБА.

Карьера Бартона пошла на спад после его обмена из «Денвера» в «Вашингтон» в 2022 году. В составе «Наггетс» он имел стабильное игровое время и провёл несколько сезонов подряд, где набирал более 10 очков в среднем за матч. В составе «Уизардс» у Уилла совсем не задалось, после чего он предпринял новую попытку возродить свою карьеру — в «Торонто». Канадское путешествие оказалось ещё более неудачным.

Уилл Бартон Фото: Mark Blinch/Getty Images

Первую половину сезона-2023/2024 Бартон провёл без клуба, ожидая предложение от команды НБА, которым срочно понадобится игрок на его позицию. Не дождавшись звонка от американских команд, в январе 2024 года он решил принять предложение ЦСКА. Москвичам требовался игрок на позицию атакующего защитника. Переход вызвал значительный интерес, а Бартон излучал оптимизм относительно его.

«Прежде всего благодарен за возможность играть за эту команду. Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать», — привёл слова Бартона официальный телеграм-канал ЦСКА.

Уилл Бартон Фото: cskabasket.ru

Болельщики ЦСКА сдержанно оптимистично встретили новость, так как Уилл Бартон — имя довольно известное среди любителей баскетбола. Вдохновляло то, что даже сейчас баскетболисты уровня НБА выбирают российские клубы после завершения карьеры в лиге. Очередное подтверждение того, что отечественные команды всё ещё пользуются уважением в мире баскетбола.

10 февраля Бартон прошёл медобследование. Уилл оставил очередное позитивное заявление по результатам проверки. Никаких намёков на какие-то проблемы не было. «Всем привет! Уилл Бартон с вами. С нетерпением жду встречи с болельщиками и дебюта в «Мегаспорте». Вперёд, ЦСКА!» — сказал по окончании обследования 33-летний Бартон.

Уилл Бартон Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Все с нетерпением ожидали дебютного матча Бартона, запланированного на начало марта. Однако 20 февраля на официальном сайте ЦСКА было объявлено о расторжении контракта с игроком. Клуб заявил, что причиной такого решения стало то, что игрок не прошёл медкомиссию. Такие ситуации в баскетболе не редкость, особенно в случае с игроками, отсутствовавшими на паркете более полугода.

Многие предположили, что эта причина была выдвинута для сокрытия истинной ситуации. Позже это косвенно подтвердил президент ЦСКА Андрей Ватутин: «Уилл вернулся на родину по объективной причине, предусмотреть которую было невозможно. Мы договорились с представителями игрока, что не будем рассказывать детали, поэтому извините за обтекаемый ответ. Хочу только выразить сожаление, что не смогли заполучить такого опытного и умелого баскетболиста.

К тому же Бартон оказался ещё и очень приятным в общении человеком, который с большим интересом отнёсся к клубной истории, тренерской системе, нюансам европейских соревнований, старался многое узнать о ЦСКА, ещё даже не примерив форму команды», — привёл слова Ватутина «Матч ТВ».

Андрей Ватутин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К личной жизни игрока следует относиться с уважением; разные ситуации бывают. Но тот факт, что уже через три недели после ухода из ЦСКА Бартон подписал контракт с «Гранадой», вызывает недоумение. Казалось, что если в жизни Уилла произошло что-то такое, что вынудило его уехать, а клуб аж разорвал с ним контракт, то Бартон не мог так быстро вернуться. Был ли смысл москвичам прощаться с игроком, которому понадобилось на две-три недели уехать домой? Учитывая, что одна неделя из этого времени приходилась на паузу в Единой лиге.

Удивляет и сам выбор Уилла. Испанский чемпионат — сильнейший в Европе, но на данный момент «Гранада» занимает 15-е место из 18. Хотя форма баскетболистов может неожиданно ухудшиться, трудно представить, что бывший игрок НБА не соответствует уровню более престижного клуба. Возможно, Бартон просто искал любую команду, где можно провести оставшуюся часть сезона. В «Гранаде» у него будет достаточное время на паркете, чтобы показать себя, также он останется в Европе, чтобы привлечь внимание континентальных грандов.

Остаётся загадкой, какие обстоятельства привели к такому развитию событий с Бартоном. Неужели ЦСКА — это настолько строгая организация, что не могла отпустить игрока на две-три недели домой? Сразу хочется найти тут теорию заговора или какой-то политический контекст. Но вдаваться в такие рассуждения мы не будем, поскольку это было бы неуместно. Лишь хотелось предоставить вам пищу для размышлений. Что же такое произошло с Уиллом? И что будет дальше?