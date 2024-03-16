Защитник «Уралмаша» Антон Глазунов: мы подвели болельщиков

Защитник «Уралмаша» Антон Глазунов прокомментировал поражение от «Зенита» в полуфинальном матче Кубка России.

«Да, «Зенит» — серьезная команда. Но у нас тоже были огромные преимущества — мы выступали дома, а потому должны были лучше показать эту игру. Однако подвели болельщиков, подвели своего президента и самих себя. Мы можем играть лучше и умнее, но перенервничали, и провели плохую игру, совершив 21 потерю. У «Зенита» было 20 потерь, наши потери стали роковыми», — приводит слова Антона Глазунова пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В пятницу питерский «Зенит» обыграл «Уралмаш» со счётом 78:58 (27:7, 13:26, 27:14, 11:11) и вышел в финал турнира, где встретится с «Пари Нижний Новгород». В прошлом году эти же команды выходили в финал Кубка России. Тогда победу в решающем матче одержала нижегородская команда со счётом 84:72.

«Уралмаш» проведёт матч за третье место с МБА.