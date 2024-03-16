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Форвард «Зенита» Вольхин рассказал об ощущениях перед финалом Кубка России

Форвард «Зенита» Вольхин рассказал об ощущениях перед финалом Кубка России
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Форвард «Зенита» Игорь Вольхин прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралмашем» (78:58) в Winline Кубке России и рассказал о настрое на финальный матч.

«Мне кажется, мы все в приблизительно равных условиях. У них хорошие игроки и хороший тренер, у нас — ничуть не хуже, поэтому, в любом случае в финале будет отличный баскетбол, где мы и выявим сильнейших. Наверное, присутствует здоровый спортивный мандраж, но стоит помнить, что мы к этому шли — с первой игры в Winline Кубке России мы ждали этого момента, и мы к этому идем» — приводит слова Вольхина пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

15 марта в Екатеринбурге состоялся полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Уралмашем». После победы, петербургский клуб вышел финал, где встретится с «Пари Нижний Новгород» 17 марта. В этот же день «Уралмаш» сыграет за третье место с МБА.

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